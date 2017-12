“Selfie-Le Cose Cambiano”: domani, venerdì 16 giugno, in prime time su Canale 5 l’ultima puntata

Domani, venerdì 16 giugno, in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset, sesto e ultimo appuntamento della 2° edizione di “Selfie-Le Cose Cambiano”, il factual condotto da Simona Ventura con la partecipazione straordinaria di Belen Rodriguez.

SIMONA VENTURA

Con loro in studio: Stefano De Martino, Bernardo Corradi, Iva Zanicchi, Barbara De Rossi, Alessandra Celentano, Mattia Briga. In giuria: Platinette, Alex Belli, Pamela Camassa, Tina Cipollari e Giampiero Mughini.

Obiettivo del programma centrato: per oltre 60 mila richieste arrivate in redazione più di 70 i casi accettati e risolti.

Selfie ha dato alle persone che si sono rivolte al programma la possibilità di essere seguite professionalmente da un team di grandi eccellenze nel campo della psicologia, alimentazione, chirurgia plastica e ricostruttiva e odontoiatria.

Selfie ha anche messo a disposizione due staff composti da stylist, make-up artist e hair-stylist, coordinati rispettivamente da Belen Rodriguez e da Anahi Ricca che si sono occupati di rinnovare il look dei “selfisti”.

Tante le storie emozionanti raccontate a Selfie. Il programma si è messo a servizio della gente che, o per timore o per mancanza di coraggio o di disponibilità economica, ha rinunciato fino ad oggi a sentirsi migliore, a credere di più in sé stessa e ad essere guidata in un percorso di trasformazione. Selfie è riuscito a farlo senza mai speculare né sulle persone che hanno scritto né sulle loro storie.

Produce Selfie Fascino P.g.t. per RTI Mediaset.

Regia: Gianmarco Mori.

Alba Cosentino