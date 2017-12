Teatro OFF/OFF di Roma, il 20 Ottobre si inaugura

Si chiama OFF-OFF ed è un nuovo Teatro di Roma ubicato in un palazzo del seicento della rinascimentale Via Giulia. Si inaugura il 20 Ottobre.

Teatro OFF/OFF Roma

A dare l’ufficialità del nuovo spazio teatrale, “Teatro OFF/OFF” di Via Giulia, nel cuore di Roma, è lo stesso ideatore Silvano Spada, già direttore artistico e fondatore del Festival di Todi.

Dalla pagina Facebook si legge:

“OFF-OFF” è il nome del nostro nuovo teatro, ha dichiarato Spada, dove off-off sta per fuori dalla stasi e dalla routine: uno spazio di libertà in cui i giovani autori, attori e registi siano protagonisti al centro della vita del Teatro e non in estenuante attesa di occupare gli spazi che, per merito, sono loro dovuti.

E’ tempo, infatti, che si affermi il meglio delle nuove generazioni, non soltanto generazioni in termini di età, ma di nuovi talenti e riteniamo sia inderogabile che nel Teatro si produca una diversa disposizione mentale ed una nuova atmosfera per favorire l’allargamento delle fasce di pubblico e l’incontro tra pubblici diversi.

E “OFF-OFF” vuole stimolare pigrizie e conformismo per affrontare nuovi temi, nuovi linguaggi e prospettive nuove, con l’urgenza di aperture, rotture, e differenze.

Infine, obiettivo primario, è che Roma, come Parigi, Berlino, Londra e New York, svolga nel Teatro il suo ruolo di grande capitale proiettata nel futuro.

La stagione inaugurale, del Teatro OFF/OFF, è stata presentata alla stampa il 27 Giugno.

Teatro OFF/OFF Roma, l'annuncio sulle pagine Facebook

Anna Bruno