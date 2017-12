Zorama: “L’estensione” è il nuovo singolo

E’ in rotazione radiofonica e in tutti gli store digitali il nuovissimo ed attesissimo singolo del cantautore Zorama, dal titolo “L’estensione”.

ZORAMA

Il brano, scritto e composto dal rocker residente in Irpinia dal 2009, e’ una rock ballad semi acustica, per sola voce, due chitarre (acustica ed elettrica) e basso – denominata “Half Naked Version” – ed è una dedica musicale a tutti gli effetti, ideata e costruita dal musicista campano nell’arco dei nove mesi in cui la sua prima figlia, Nadia, nata lo scorso 3 aprile, e’ stata nel grembo materno.

Al brano, che farà parte del prossimo disco di inediti di Zorama, in uscita a dicembre, hanno preso parte i musicisti Andrea Palazzo ( Chitarre ) e Saughelli ( basso ).

Alba Cosentino