Valerio Scanu torna live con “Finalmente live 2017”

Valerio Scanu, dopo la sua partecipazione a Ballando con le Stelle su Rai 1, torna sul palco, con un nuovo tour “Finalmente live 2017”.

Valerio Scanu

“Nel mio nuovo live ripercorrerò la mia breve ma intensa carriera – racconta il cantante sardo – dalla prima canzone cantata in pubblico a “Bravo bravissimo”, passando per “Amici”, “Sanremo” e “Tale e quale show” .

Valerio sarà accompagnato da Fabio Greco alle chitarre, Francesco Luzzio al basso, Gianluca Massetti alle tastiere, Moreno Maugliani alla batteria, Isabella Cananà e Bruno Corazza ai cori.

Tra una tappa e l’altra del suo tour estivo, Valerio sta scrivendo un libro che verrà pubblicato in autunno. Sarà un escursus tra percorso artistico, esperienze, incontri che lo hanno cambiato e fatto crescere.

Parallelamente sta lavorando al nuovo album di inediti, un progetto internazionale che verrà pubblicato nel 2018. E come è già noto il maestro Vessicchio ne sta curando la linea artistica insieme al nuovo produttore Enrico Palmosi.

Queste le prime date:

13 giugno – Piazza Duomo – Bisaccia (Av) Debutto nazionale

17 giugno – Premio Cimitile c/o Complesso Basilicale Paleocristiano – Cimitile (Na)

24 giugno – Un palco per Amatrice – Piazzale Vesco/Porto Vecchio – Sanremo (Im)

Il tour si concluderà il 16 dicembre nella prestigiosa cornice dell‘Auditorium Parco della Musica di Roma. Melegatti, come ogni anno dal 2014, lo accompagnerà per l’intero tour avvicinandosi ancora di più ai suoi consumatori.

Anche quest’anno Melegatti ha deciso di rinnovare una collaborazione, divenuta certezza di reciproco sostegno, con Valerio. Il suo personaggio, affiancato all’immagine innovativa e vivace dei Granleggeri, la linea di croissant a ridotto contenuto di grassi e zuccheri, dona allo storico marchio Melegatti il brio spigliato che Valerio trasferisce nella sua musica sempre e comunque protagonista del suo percorso professionale.

Redazione FullSong