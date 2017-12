Palinsesti Rai: un autunno a suon di musica

Sono stati presentati ieri a Milano i palinsesti Rai per il prossimo autunno, in cui la musica e i cantanti saranno grandi protagonisti.

RAI

Ieri, all’Università degli Studi di Milano, c’è stata la presentazione dei palinsesti Rai per il prossimo autunno. Noi di Fullsong.it eravamo presenti e abbiamo scoperto con piacere che la musica sarà grande protagonista in tutte le reti della tv nazionale.

Su Rai1, per esempio, il 23 e il 30 settembre arriverà in prima serata “1,2,3 Fiorella” un One Woman Show condotto dalla celebre cantante che, ad ogni puntata, sarà affiancata nella conduzione da un personaggio dello spettacolo diverso (i cui nomi sono ancora top secret).

Invece, da sabato 11 novembre (alle ore 14), il cantautore e scrittore Niccolò Agliardi condurrà “#Dimmi di te”: storie di persone straordinarie si trasformeranno grazie a lui in canzoni.

Dal 16 settembre (alle ore 14) tornerà Fan Car – Aoke, stavolta condotto da Andrea Perrone: personaggi vip prendono un passaggio e si confessano in una intervista/chiacchierata condita da qualche canzone da cantare.

Non mancherà la presenza di Carlo Conti che, dal 22 settembre al 1 dicembre, riporterà in prima serata il suo “Tale e Quale Show”, gara in cui dei vip ogni settimana si trasformano in icone della musica.

Carlo Conti, come sappiamo, quest’anno non sarà alla direzione del Festival di Sanremo bensì dello Zecchino d’Oro, la cui 60a edizione si terrà dal 19 novembre al 10 dicembre.

Sul futuro di Sanremo ancora non si sa nulla, però pare che tra qualche settimana verrà fatto il nome del prossimo direttore artistico-conduttore.

Il 6 settembre sempre Carlo Conti presenterà, dall’Arena di Verona, “Pavarotti & Friends”: una serata omaggio al Maestro per ricordarlo a 10 anni dalla sua morte.

A proposito di grandi eventi segnaliamo, il 15 settembre, “Andrea Bocelli ed Elton John”: concerto esclusivo che vedrà esibirsi i due artisti al Colosseo di Roma, con la conduzione di Milly Carlucci.

Il 2 dicembre si segnala invece il ritorno su Rai1 di Roberto Bolle con uno show fatto di danza, musica e grandi ospiti.

Per quanto riguarda Rai2 l’appuntamento dal sapore musicale più atteso è quello con la 2a stagione di “Stasera a casa di Mika”, show con protagonista la pop-star internazionale amatissima dagli italiani, in onda dal 24 ottobre in prima serata.

Rai3 aprirà invece la stagione con il toccante biopic “Pino Daniele. Il tempo resterà”, in onda la domenica in prime time (data precisa ancora da definirsi). Il direttore di rete, Daria Bignardi, ha poi annunciato un programma condotto da Brunori SAS: al momento titolo e data di inizio sono ancora top secret, ma pare che sarà dedicato a delle storie del Sud Italia.

Laura Frigerio