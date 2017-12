Ermal Meta e Alex Britti: concerto gratuito a Pistoia per Cgil Incontri

Il 3 e il 7 luglio Ermal Meta e Alex Britti saranno in concerto gratuito a Pistoia nell’ambito della Cgil Incontri del Pistoia Blues.

Ermal Meta e Alex Britti

Per la ventesima edizione, la Cgil Incontri sceglie di spostarsi nel centro storico della città toscana, a Piazza Duomo.

Il 3 luglio appuntamento quindi con Ermal Meta per sentire live molte canzoni del suo ultimo disco, “Vietato Morire”, il cui omonimo singolo gli è valso il premio della critica all’ultimo festival di Sanremo.

Il 7 luglio, invece, Alex Britti porterà live “In nome dell’amore – volume 2″ il suo ultimo lavoro discografico di recente uscita. Entrambi i concerti sono ad ingresso gratuito e sono organizzati da iCompany.

PH ERMAL META LUIS CONDRO

PH ALEX BRITTI GIOVANNI CANITANO

Alba Cosentino