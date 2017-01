Oggi, sono stati svelati i nuovi tronisti di “Uomini e Donne”.

UOMINI E DONNE

Manuel Vallicella, 30 anni, veronese, amante del calcio e dei tatuaggi, lavora come operaio metalmeccanico;

Sonia Lorenzini, 27 anni, mantovana, lavora come barista;

Luca Onestini, 24 anni, di Castel San Pietro (in provincia di Bologna), studente universitario di odontoiatria, lavora anche come modello.