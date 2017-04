Ultimo atto per Celebrity MasterChef: la finale, giovedì 6 aprile in prime time su Sky Uno HD

Grande attesa per la finale di Celebrity MasterChef, giovedì 6 aprile dalle 21.15 in esclusiva su Sky Uno HD, l’imperdibile spin-off del cooking show più amato della tv che mette ai fornelli 12 personaggi del mondo dello sport, dello spettacolo e del giornalismo con in giuria i temutissimi Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo arriva al suo ultimo atto.

Celebrity MasterChef

Dopo le eliminazioni di Mara Maionchi, Alex Britti ed Elena di Cioccio, i quattro concorrenti rimasti in gara – Filippo Magnini,Marisa Passera, Roberta Capua e Nesli – sono pronti a darsi battaglia nell’ultima sfida culinaria che incoronerà il primo Celebrity MasterChef Italia.

La sfida si apre con un’ultima Mystery Box composta da soli 5 ingredienti. Le Celebrity potranno inoltre conquistarsi altri 5 ingredienti indovinando gli elementi che compongono una zuppa particolare. Il vincitore otterrà un importante vantaggio nell’Invention Test, mentre chi non supererà la prova dovrà dire addio ad ogni ambizione di conquistare il titolo.

A seguire, i super finalisti di Celebrity Masterchef combatteranno nell’ultima battaglia presentando il loro menù degustazione.

Le Celebrity avranno 2 ore e mezza a disposizione per cucinare i piatti che hanno ideato per stupire i giudici. A partire dal termine della prima ora potranno iniziare a servire le loro portate, senza un limite minimo o massimo di pietanze da presentare.

Allo scoccare delle due ore e mezza, al cospetto di giudici, parenti e dei protagonisti al completo di questa edizione del programma, i finalisti saranno pronti ad ascoltare il verdetto e a festeggiare il primo Celebrity Masterchef d’Italia.

Il vincitore conquisterà il premio di 100.000€ da destinare in beneficenza.

Oltre alla visione “lineare” su Sky Uno HD, Celebrity MasterChef è disponibile su On Demand e in mobilità grazie a Sky Go. Il cooking show è disponibile anche su Now TV.