OSCAR 2017: TUTTE LE NOMINATION

Sono state annunciate le candidature agli Oscar 2017, i più importanti premi cinematografici statunitensi.

OSCAR 2017

Invece la cerimonia di premiazione dell’89ma edizione degli Academy Awards sarà in onda in diretta, sempre da Los Angeles e in esclusiva su Sky domenica 26 febbraio 2016 dalle 22.50 su Sky Cinema Oscar HD.

Ecco l’elenco delle candidature:

Miglior film:



Arrival

Barriere

La battaglia di Hacksaw Ridge

Hell or high water

Il diritto di contare

La la land

Lion

Manchester by the sea

Moonlight

Miglior regia:



Denis Villeneuve, Arrival

Damien Chazelle, La la land

Barry Jenkins, Moonlight

Kenneth Lonergan, Manchester by the sea

Mel Gibson, La battaglia di Hacksaw Ridge

Miglior attore protagonista:



Casey Affleck, Manchester by the sea

Andrew Garfield, La battaglia di Hacksaw Ridge

Ryan Gosling, La la land

Viggo Mortensen, Captain Fantastic

Denzel Washington, Barriere

Miglior attrice protagonista:

Isabelle Huppert, Elle

Ruth Negga, Loving

Natalie Portman, Jackie

Emma Stone, La la land

Meryl Streep, Florence Foster Jenkins

Miglior attore non protagonista:



Mahershala Ali, Moonlight

Jeff Bridges, Hell or high water

Lucas Hedges, Manchester by the sea

Dev Patel, Lion

Michael Shannon, Animali notturni

Miglior attrice non protagonista:



Naomie Harris, Moonlight

Nicole Kidman, Lion

Octavia Spencer, Il diritto di contare

Michelle Williams, Manchester by the sea

Viola Davis, Barriere

Miglior sceneggiatura originale:



Hell or high water

La la land

The lobster

Manchester by the sea

20th Century women

Miglior sceneggiatura non originale:



Arrival

Barriere

Il diritto di contare

Lion

Moonlight

Miglior film in lingua straniera:



Land of mine. Sotto la sabbia, Danimarca

A man called Ove, Svezia

Il cliente, Iran

Tanna, Australia

Vi presento Tony Erdmann, Germania

Miglior film d’animazione:



La mia vita da zucchina

Zootopia

Kubo e la spada magica

Oceania

La tartaruga rossa

Miglior montaggio:



Arrival

La battaglia di Hacksaw Ridge

Hell or high water

La la land

Moonlight

Miglior fotografia:



Bradford Young, Arrival

Linus Sandgren, La la land

Greig Fraser, Lion

James Laxton, Moonlight

Rodrigo Prieto, Silence

Migliori effetti speciali:



Il libro della giungla

Rogue One. A Star wars story

Deepwater. Inferno sull’oceano

Doctor Strange

Kubo e la spada magica

Miglior colonna sonora originale:



Jackie

La la land

Lion

Moonlight

Passengers

Miglior canzone:



Audition, La la land

Can’t stop the feeling, Trolls

City of stars, La la land

The empty chair, Jim. The James Foley story

How far I’ll go, Oceania

Miglior documentario:



Fuocoammare

I am not your negro

Life animated

OJ. Made in America

13th

Miglior cortometraggio di animazione:



Blind Vaysha

Borrowed time

Pear cider and cigarettes

Pearl

Piper

Miglior cortometraggio documentario:



Extremist

4.1 miles

Joe’s violin

Watani my homeland

The white helmets

Miglior cortometraggio:



Ennemis interieurs

La femme et le Tgv

Silent nights

Sing

Timecode