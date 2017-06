“Selfie- Le Cose Cambiano”, questa sera, 15 maggio, su Canale 5 appuntamento con Simona Ventura

Stasera, lunedì 15 maggio in prima serata su Canale 5, secondo attesissimo appuntamento con “Selfie- Le Cose Cambiano”, il factual che cerca di porre fine alle tue insicurezze.

SIMONA VENTURA

Il make-over condotto da Simona Ventura con la partecipazione straordinaria di Belen Rodriguez, permette a persone comuni e non, di riappropriarsi dell’autostima perduta attraverso un percorso di cambiamento.

Spesso non si hanno le possibilità economiche o la forza interiore di affrontare la trasformazione, Selfie cerca di dare un’opportunità a tutti coloro che trovano la forza e il coraggio di raccontare la propria storia, le proprie paure e le motivazioni che si celano dietro la richiesta di questo cambiamento estetico e psicologico. Ai mentori, Stefano De Martino e Bernardo Corradi, Iva Zanicchi e Barbara De Rossi ed Alessandra Celentano con Mattia Briga, il difficile compito di valutare le richieste dei “selfisti” e decidere quali di queste accettare e soddisfare.

A giudicare il lavoro dei mentori l’occhio attento della giuria composta da: Platinette, Alex Belli, Pamela Camassa e Tina Cipollari. Quinto giudice d’eccezione in questa puntata “Il Barone” del rugby italiano Andrea Lo Cicero.

Produce Selfie Fascino P.g.t. per RTI Mediaset.

Regia: Gianmarco Mori.