“Selfie – Le Cose Cambiano”, domani, venerdì 9 giugno la penultima puntata

Domani, venerdì 9 giugno in prima serata su Canale 5 l’appuntamento è con la penultima puntata di “Selfie – Le Cose Cambiano”, il make-over condotto da Simona Ventura con la partecipazione straordinaria di Belen Rodriguez.

BELEN E SIMONA VENTURA

Anche in questa edizione le richieste dei “selfisti” sono state tantissime: in redazione hanno scritto oltre 60.000 persone per parlare delle loro paure, fobie, insicurezze della loro immagine con problemi di autostima.

Tra i tanti commoventi racconti di questo quinto appuntamento la storia di un giovane ragazzo vittima di bullismo a causa del suo sovrappeso che con grande forza di volontà e grazie all’intervento dell’equipe medica di “Selfie” ha cambiato vita e si sente pronto ad affrontare un futuro meno doloroso. A prendersi cura di questa avventura la coppia di mentori formata da Stefano De Martino e Bernardo Corradi.

New entry in giuria in questa puntata il celebre giornalista e scrittore Giampiero Mughini.

Produce “Selfie” Fascino P.g.t. per RTI Mediaset. Regia: Gianmarco Mori.