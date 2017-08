Rai1, VISTO NON VISTO, CHE SPETTACOLO: I 3 Sanremo di Carlo Conti

Domenica 27 agosto, alle 14, andrà in onda la 4ª ed ultima puntata di Visto non visto, che spettacolo, il programma di Rai1 che racconta i “dietro le quinte” dei più importanti show della Tv pubblica italiana, raccontati rigorosamente dai loro protagonisti.

Carlo Conti

In questa 4ª puntata Carlo Conti svelerà al pubblico i dietro le quinte della sua triplice esperienza sanremese, quel triplete di successi andato in scena dal 2015 al 2017. Saranno tante le curiosità, gli aneddoti divertenti e le “chicche” inedite, avvenute all’ombra del palco dell’Ariston. Cose che solo chi era là e le ha vissute personalmente può conoscere.

Ma insieme a Carlo Conti, in questa puntata, ci saranno molti personaggi che hanno contribuito al successo di questi tre Sanremo. Da Francesco Gabbani, che racconterà i suoi primi approcci con Carlo, a Nek e i ragazzi de Il Volo che faranno rivivere allo spettatore la tensione e l’adrenalina di una sfida all’ultimo televoto, quella tra le canzoni Grande amore e Fatti avanti amore rispettivamente prima e seconda nell’edizione di Sanremo 2015. Gabriel Garko racconterà tutti gli scherzi che ha dovuto subire da Carlo e dai suoi autori, da quando non gli facevano uscire la scala a quando gli spegnevano il cosiddetto gobbo, il sistema dove sono scritte le cose che la persona sul palco deve dire. Rocío Nuñoz Morales racconterà come Carlo l’ha contattata e le ha chiesto di fare il Festival insieme a lui. Con lei si rivivrà la gioia per una grande occasione, gli immancabili dubbi, e i consigli che le ha dato il suo compagno, Raoul Bova.

In tutto questo ovviamente non può mancare un artista che è al fianco di Carlo da tanti anni, Gabriele Cirilli che sul palco dell’Ariston ci è andato come ospite.

Carlo per la prima volta racconterà come sono nel retro palco Anna Tatangelo, Al Bano e Romina Power, Virginia Raffaele e tantissimi altri artisti che in queste tre edizioni si sono succeduti sul palco di Sanremo.