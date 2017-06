In occasione del 40°anniversario della Saga, da venerdì 9 a domenica 18 giugno Sky Cinema Hits si trasforma in Sky Cinema Star Wars

In occasione del 40° anniversario della Saga, da venerdì 9 a domenica 18 giugno Sky Cinema Hits (canale 304) si trasforma in Sky Cinema Star Wars, la casa della space opera più famosa della storia del cinema, nata dalla mente del visionario George Lucas e vincitrice di 8 premi Oscar, con tutti i sette film della Saga. La programmazione sarà arricchita da speciali, approfondimenti e documentari inediti.

Sky Cinema Star Wars

Nella trilogia “classica” troveremo Harrison Ford nei panni di Han Solo, che con l’aiuto della principessa Leia (Carrie Fisher), Luke Skywalker (Mark Hamill), Obi-Wan Kenobi (Alec Guinnes) e degli amici droidi C-3PO e R2-D2, tenterà di salvare la galassia dalla minacciosa forza oscura di Darth Vader.

La seconda trilogia ripercorre invece l’infanzia e la trasformazione del giovane Anakin Skywalker (Hayden Christensen) nel malvagio Darth Vader, gli eventi che hanno sancito la fine della Vecchia Repubblica e la nascita dell’Impero Galattico.

Non mancherà infine il settimo film della Saga STAR WARS: IL RISVEGLIO DELLA FORZA, diretto da J.J. Abrams: trent’anni dopo le vicende de Il ritorno dello Jedi, alcuni protagonisti della trilogia classica come Carrie Fisher e Harrison Ford vengono affiancati da una nuova generazione di attori tra cui spiccano Oscar Isaac e Adam Driver. In questo film, due giovani avventurieri (Daisy Ridley e John Boyega), insieme al piccolo droide BB-8, si uniscono alla Resistenza e vanno alla ricerca dell’ultimo Jedi in vita: Luke Skywalker.

Oltre ai sette film, la programmazione sarà arricchita da una serie di speciali, approfondimenti e documentari da non perdere come RACCONTI DI CINEMA, il tributo CARRIE FISHER – STORIA DI UNA PRINCIPESSA e una puntata speciale di E POI C’È CATTELAN dedicata alla Saga. Domenica 11 giugno alle 23.35 appuntamento con la prima tv del documentario THE SECRETS OF THE FORCE AWAKENS – A CINEMATIC JOURNEY, un punto di vista esclusivo sulla realizzazione di Star Wars: Il Risveglio Della Forza, attraverso making of, backstage e interviste a protagonisti e creatori del film.

Da segnalare anche L’IMPERO DEI SOGNI: LA STORIA DELLA TRILOGIA DI STAR WARS, speciale dedicato al making of della trilogia originale con interviste e immagini inedite, e la docu-serie in 3 parti SCIENCE OF STAR WARS: un viaggio alla scoperta della tecnologia e degli androidi, riflettendo sull’impatto che queste scoperte potrebbero avere sulla vita di tutti i giorni, con interviste a membri dell’Industrial Light & Magic e della LucasFilm, ingegneri della Nasa e inventori.

Tutti gli aggiornamenti sulla programmazione e le curiosità sono disponibili su skycinema.it, sulle pagine Facebook e Instagram di Sky Cinema IT e su Twitter con #SkyCinemaStarWars.

Tutti i film della Saga sono disponibili anche su Sky On Demand e Sky Go per poter scegliere in qualunque momento di vedere il proprio film preferito.