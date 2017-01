Maurizio Costanzo: smentite le voci su un grave malore: “Ho avuto solo una bronchite”

Riceviamo e pubblichiamo la smentita di Maurizio Costanzo su un falso malore, e un falso ricovero in ospedale.

MAURIZIO COSTANZO

«Maria sarà sul palco di Sanremo, sposta una registrazione e si dice abbia avuto un malore; io ho avuto una bronchite, mi curo per evitare che diventi polmonite e si scrive che sono ricoverato in ospedale in fin di vita per un arresto cardiaco. Io sto lavorando, lei sta lavorando, martedì registrerò “L’Intervista” che vedrete giovedì sera. Diciamo che tutti cantano Sanremo, a volte in modo intonato, a volte in modo stonato e fuori luogo. Buon lavoro a tutti».