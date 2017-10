“L’Intervista”:questa sera, in seconda serata su Canale 5, Maurizio Costanzo incontra Gerry Scotti

Maurizio Costanzo incontra Gerry Scotti, uno dei volti più amati della tv italiana, lo showman più lontano dal glamour, dalla cronaca rosa e dal gossip, accetta il faccia a faccia più intimo e profondo della tv ne L’Intervista in onda questa sera, giovedì 26 ottobre, in seconda serata su Canale 5.

Giunto al suo quarto appuntamento questo programma senza grida, senza scandali e senza ricerca di scoop e, forse proprio per questo molto apprezzato e premiato dal pubblico per ascolti e gradimento, si presenta con un’inedita intervista condita da ironia, intimità, emozione, storie e memorie, come raramente la tv sa esprimere.

Redazione FullSong