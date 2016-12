“LAURA XMAS HOUSE PARTY”: MERCOLEDI’ 21 DICEMBRE IN PRIMA SERATA LA MUSICA DI LAURA PAUSINI

Mercoledì 21 dicembre Canale 5 festeggia in prima serata il Santo Natale in tv con un’artista d’eccezione: Laura Pausini, una delle più grandi voci del panorama internazionale.

LAURA XMAS HOUSE PARTY

Amatissima artista osannata e cantata in tutto mondo, già vincitrice di 4 Grammy Awards – di cui 3 Latin -, in nomination anche per il prossimo febbraio 2017, conduce “Laura Xmas House Party” con il conduttore e mattatore della tv Gerry Scotti, con il quale si crea un’immediata empatia.

L’artista si presenta in una veste inedita e celebra nello studio tv di Cinecittà le Feste natalizie con la sua famiglia, il pubblico in studio e il pubblico a casa. Mamma Gianna – dietro le quinte -, il suo compagno Paolo Carta – che dirige l’orchestra di 40 elementi -, il suo piccolo angelo Paola che la ammira incantata e il papà Fabrizio che duetta con la sua adorata figlia.

Gerry interpreta se stesso, nel suo ambiente naturale – la scatola catodica – si destreggia con professionalità, allegria e simpatia.

Al party di Pausini e Scotti partecipano anche molti ospiti che si mettono in gioco e si prestano alle sorprese della casa dove tutto può succedere. Tra questi:

il regista e attore Sergio Castellitto, il conduttore tv Teo Mammuccari, l’attrice comica Geppi Cucciari, lo scrittore e attore Fabio Volo – in collegamento telefonico -, il brillante e affascinante attore Luca Argentero. A congedare gli ospiti nel backstage l’attore “manager per caso” Dino Abbrescia e Il suo presunto assistito In cerca di notorietà Riccardo Rossi.

E’ la musica a scandire il ritmo di questa grande festa con i grandi successi internazionali dedicati al Natale interpretati magistralmente dalla Pausini che con il suo ultimo disco, “Laura XMas”, pubblicato su etichetta Atlantic Warner Music, ha già conquistato il platino ed è in vetta a tutte le classifiche anche nei 60 Paesi in cui è distribuito.

Alla festa cantano con Laura accompagnati dall’orchestra diretta da Paolo Carta – in una magica cornice che vede Laura indossare vestiti da favola – l’artista canta accompagnata dagli intensi ed evocativi quadri di danza frutto della mente creativa del coreografo e regista di fama internazionale Giuliano Peparini.

Con lei in musica nell’incantato mondo di “House Party” si esibiscono sul palco: Rupert Everett in “Let it snow! let it snow!”, il coro gospel Solosingers in “Oh happy day”, Il Coro giovanile del Saint Louis College e – last but not least – un duetto emozionante e commovente sulle note di “Lo sapevi prima tu” con il papà Fabrizio.