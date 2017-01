LA NOTTE DEGLI OSCAR, LA DIRETTA DELLE NOMINATION MARTEDI’ 24 GENNAIO SU SKY CINEMA

L’annuncio dei candidati ai prossimi Academy Awards sarà trasmesso domani dalle 14.15 in diretta da Los Angeles su Sky Cinema Uno HD.

NOTTE DEGLI OSCAR

Invece la cerimonia di premiazione dell’89ma edizione degli Academy Awards sarà in onda in diretta e in esclusiva su Sky domenica 26 febbraio 2016 dalle 22.50 su Sky Cinema Oscar HD.

Saranno presenti, insieme al presidente dell’Academy Cheryl Boone Isaacs, star pluripremiate del calibro di Jennifer Hudson (Oscar come miglior attrice non protagonista nel 2007 per Dreamgirls), Brie Larson (Oscar come migliore attrice protagonista nel 2016 per Room), Emmanuel Lubezki (Oscar per la migliore fotografia nel 2014 per Gravity, nel 2015 per Birdman e nel 2016 per Revenant – Redivivo), Jason Reitman (4 nomination agli Oscar per Juno e Tra le nuvole) e Ken Watanabe (nomination all’Oscar come migliore attore non protagonista nel 2004 per l’interpretazione in L’ultimo Samurai).

Oltre 60 titoli sul canale, tra cui la prima visione del miglior film 2016, IL CASO SPOTLIGHT (lunedì 20 febbraio alle 21.15 su Sky Cinema Uno HD e alle 21.45 su Sky Cinema Oscar HD) e numerosi altri film cult pluripremiati che hanno segnato la storia del cinema: da PEARL HARBOR, TITANIC e A BEAUTIFUL MIND, passando per FARGO, IL DISCORSO DEL RE e il capolavoro d’animazione INSIDE OUT, fino ai più recenti LA GRANDE BELLEZZA, IL PONTE DELLE SPIE e REVENANT – REDIVIVO, valso la prima statuetta a Leonardo Di Caprio.

Ad arricchire la programmazione torna anche JO’S HOLLYWOOD, la nuova stagione del docu-reality che racconta Hollywood in 8 puntate, in onda dal 18 al 25 febbraio alle 21.00 su Sky Cinema Oscar HD e Sky Cinema Uno HD, attraverso la vita quotidiana della regina indiscussa dello showbiz più esclusivo d’America, Jo Champa.