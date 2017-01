Hidden Singer Italia, da giovedì 23 febbraio in prima serata su Nove i cantanti giocano con i fan. Ospiti delle puntate: Arisa, Loredana Bertè, J-Ax, Nek e tanti altri

Debutterà giovedì 23 febbraio alle 21:15 sul canale NOVE un’esclusiva assoluta: “Hidden Singer Italia”. Al timone dello show Federico Russo.

FEDERICO RUSSO

Il format NBC, prodotto da Ballandi Multimedia per Discovery Italia, celebra 6 grandi star della musica italiana in un contesto tutto speciale: una festa per i loro fan.

I protagonisti dei 6 appuntamenti di “Hidden Singer Italia” saranno Arisa, Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, J-Ax,Gianna Nannini e Nek.

In ogni puntata Federico Russo avrà il compito di svelare il rapporto delle star con i propri fan, tra musica, aneddoti, ricordi e sorprese speciali ed emozionanti.

Come nelle migliori feste, però, non mancherà il gioco: un’originale “sfida al buio” sulle note dei più grandi successi del cantante protagonista di ogni puntata, in cui i fan dovranno riconoscere la voce del loro mito nascosto in una delle sei cabine in studio insieme ai suoi più fedeli imitatori.

In un’atmosfera carica di ritmo e di suspence, “Hidden Singer Italia” spazierà tra musica, game ed entertainment con uno show moderno e di forte impatto.

Una vera e propria festa per i fan dell’artista presenti in studio e per il pubblico a casa.