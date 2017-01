Goal di Maurizio Costanzo con “L’Intervista” che debutta con 1 milione 425 mila telespettatori con il faccia a faccia con Diego Armando Maradona

Il Maurizio Costanzo, ha aperto in bellezza la seconda stagione del talk show “L’Intervista” con 1 milione 425 mila spettatori.

Il talk one to one prosegue la sua scalata al successo. Sono 1 milione 425 mila telespettatori pari al 13.35 % di share le persone che ieri hanno guardato il faccia a faccia tra Maurizio Costanzo e Diego Armando Maradona.

“L’intervista” ha battuto il competitor di Rai uno “Fan Car-Aoke” che si ferma all’11, 09% di share, pari a 1 milione 251 mila spettatori.

Eccellente anche il riscontro del web, sui social l’hashtag #LIntervista si posiziona sul podio della classifica dei TT Italia in terza posizione.