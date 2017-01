Feed The best: la serie Tv con David Shwimmer e Jim Sturgess da oggi sbarca su TIMvision

“Feed The Beast”, la serie tv con protagonisti David Schwimmer e Jim Sturgess, sbarca in anteprima esclusiva per l’Italia su TIMvision a partire da oggi 17 gennaio

Feed The best

Un crime drama in 10 episodi, basato sulla serie danese Bankerot e ideato da Clyde Phillips (Dexter), che combina il mondo della cucina con quello della criminalità.

Tommy Moran, sommelier con problemi di alcolismo, è interpretato da David Schwimmer – l’indimenticato Ross in Friends e co-protagonista al fianco di Cuba Gooding Jr. e John Travolta nella pluripremiata serie tv American Crime Story: Il caso OJ Simpson. Mentre Dion Patras, talentuoso chef indebitato, è interpretato da Jim Sturgess, già protagonista in Across the Universe, La Migliore Offerta.

I due amici, cresciuti assieme fin dall’infanzia, progettano di aprire un ristorante a New York insieme a Rie Moran (Christine Adams, Agents of SHIELD, Terranova), moglie di Tommy.

Il sogno svanirà in seguito all’improvvisa morte di Rie in un incidente stradale e all’arresto di Dion, accusato di aver incendiato il ristorante in cui lavorava. I due amici ci riproveranno, non senza difficoltà, dopo la scarcerazione di Dion.

A 13 anni da Friends, si tratta del primo leading role per David Schwimmer: “Mi è piaciuta da subito l’idea e la storia di un ragazzo distrutto che cerca di rialzarsi e di rimettere insieme tutti i pezzi”.

Dopo talent, tv show e programmi a 360° dedicati al mondo culinario, “Feed The Beast” apre la strada delle serie tv nel panorama televisivo italiano legate al mondo del cooking. Nel cast della serie AMC – fortunata emittente che ha già firmato Breaking Bad, Mad Man e The Walking Dead – spiccano anche John Doman (The Wire, I Borgia), Michael Rispoli (I Sopranos, Madoff), Erin Cummings (Spartacus) e David Patrick Kelly (Twin Peaks).

Per quanto riguarda i prossimi contenuti disponibili su TIMvision, sale l’attesa per la terza stagione di The Royals, la serie tv creata da Mark Schwahn e con Elizabeth Hurley, che sbarcherà in anteprima esclusiva per l’Italia su TIMvision a partire da giovedì 2 febbraio.