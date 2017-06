“Facciamo che io ero?”: ultima puntata, questa sera, alle 21.20 su Rai2. Ospiti Mika, Patty Pravo e Ornella Vanoni

Quarta e ultima puntata per il primo one woman show di Virginia Raffaele “Facciamo che io ero?”, in onda questa sera, alle 21.20 su Rai2.

VIRGINIA RAFFAELE

Tanti gli ospiti che si alterneranno sul palco del teatro 15 di Cinecittà: l’amico Mika, la star internazionale che ha voluto condividere con Virginia Raffaele un momento speciale, e due grandi interpreti della musica italiana come Patty Pravo e Ornella Vanoni, oltre alla signora della danza Carla Fracci. Un gran finale in cui si susseguiranno duetti canori e passi di danza, interviste impossibili in un mix di sorprese e cortocircuiti tra imitate e imitatrice oltre alle irresistibili maschere già diventate dei cult, dalla conduttrice di #Cartabianca, Bianca Berlinguer, a Sandra Milo. Non mancheranno una nuova prova attoriale di Saveria Foschi Volante, anche stavolta vittima dell’emozione, e una nuova recensione di Michela Murgia . Nel corso della serata si esibiranno anche Massimo Lopez protagonista di una “battaglia” a colpi di performance vocali in coppia con Virginia Raffaele, e lo stilista Renato Balestra che sarà protagonista del Donatella Versace Late Show. Nel cast del programma il corpo di ballo, con le coreografie di Laccio e la band diretta dal Maestro Teo Ciavarella.