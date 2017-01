Dance Dance Dance, Tania Cagnotto è al Dance Off. Claudia Gerini incanta i giudici

Tania Cagnotto e Giovanni Tocci sono al “Dance Off”. La coppia di tuffatori la prossima settimana non si esibirà e sarà costretta a scoprire dal backstage chi dovrà sfidare il prossimo 15 febbraio per rimanere sul palco di Dance Dance Dance.

DANCE DANCE DANCE

La sesta puntata, che segna peraltro il giro di boa di questa prima edizione del reality sul ballo di FoxLife condotto da Andrea Delogu e Diego Passoni con in giuria Vanessa Incontrada, Luca Tommassini e Timor Steffens ha riservato gioie e delusioni per le 4 coppie di personaggi famosi rimaste in gara. In particolare, Claudia Gerini ha incantato i giudici con la sua interpretazione di Crazy In Love di Beyoncé, riuscendo anche a strappare il primo 9 a Luca Tommassini.

Le assegnazioni della prossima coreografia verranno raccontate nel “Daily” di Dance Dance Dance – in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì, alle 18.45 sempre su FoxLife.