“C’è Posta per Te”: il people show di Canale 5, ancora una volta leader della prima e seconda serata con 5 milioni 17mila spettatori

Invincibile C’è posta per te che si conferma leader del sabato sera con 5 milioni 17mila spettatori.

C'E' POSTA PER TE

Quarto sabato di programmazione quarta vittoria consecutiva per il programma del sabato sera ideato e condotto da Maria De Filippi.

“C’e’ posta per te” si conferma leader sia in prima sia in seconda serata con una share del 23.56% pari a a 5 milioni 017 mila spettatori e batte anche questa settimana Raiuno che con “Cavalli di Battaglia” si attesta al 19.33% di share pari a 4 milioni 446 mila spettatori.

Sul target 15-34 anni “C’è Posta per Te” triplica il competitor e ottiene il 28.85% di share mentre Rai Uno si ferma a 10.83% di share.

Eccellente risultato anche sui social: l’hashtag ufficiale #cepostaperte raggiunge il primo posto dei TT Italia e il secondo posto dei TT mondiali.