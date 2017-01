Amici16: oggi, sabato 14 gennaio, alle 14.10 appuntamento con la scuola del talento più longeva della Tv. Ospite Briga

Riaprono i battenti, dopo le feste natalizie, della scuola del talento più longeva della Tv: oggi, sabato 14 gennaio, alle 14.10 su Canale 5, primo appuntamento del 2017 con Maria De Filippi e la sedicesima edizione di “Amici”.

BRIGA-MARIA DE FILIPPI

Le parole d’ordine sono: studio, impegno, disciplina e dedizione. Il sogno è comune a tutti i ragazzi: proseguire la corsa verso l’ambita fase serale del programma, che prenderà il via in primavera.

Fanno parte della classe della sedicesima edizione di Amici 9 allievi per il Ballo e 12 allievi per il Canto. A seguire i loro studi il corpo docente formato da 11 Professori delle due discipline: nel Canto Alex Braga, Boosta, Fabrizio Moro, Carlo Di Francesco e Rudy Zerbi, nel Ballo: Natalia Titova, Alessandra Celentano, Garrison Rochelle, Kledi Kadiu, Emanuel Lo e Veronica Peparini.

Prima delle vacanze Maria de Filippi lancia su I-Tunes la prima sfida degli inediti di 4 partecipanti del talent show. Riccardo entra subito in prima posizione con il suo singolo “Sei Mia”, battendo anche il gruppo vincitore di X-Factor; ottimo riscontro anche per Federica con “Attraversando gli anni”, Shady con “Louboutin” e Lo Strego con “Il Dj“. Il brano più scaricato permetterà al cantante vincitore di ricevere una sorpresa molto importante per il suo percorso artistico.

Oggi, ospite in studio ad “Amici” Mattia Briga che presenta il nuovo singolo “Diazepam”, terzo estratto dall’album “Talento”.