AMICI 16: RIASSUNTO PUNTATA DI SABATO 14 GENNAIO 2017

La prima puntata della sedicesima edizione di “Amici” di Maria De Filippi riprende dopo la lunga pausa natalizia.

AMICI 16

Tante novità: eliminazioni, sfida a squadre e nuovi ingressi, hanno contribuito a rendere la puntata scoppiettante e ricca di colpi di scena.

Ma andiamo per ordine.

In Studio arriva Mattia Briga, secondo classificato della quattordicesima edizione di Amici.

Mattia è visibilmente emozionato di poter cantare lì, dove tutto è iniziato il suo nuovo singolo: ” Diazepam”, ultimo singolo estratto dal nuovo album: ” Talento”, lavoro discografico del cantautore romano che sancisce la sua crescita artistica.

è il turno della ballerina Raffaella, che si posiziona al centro dello studio. I suoi compagni non la ritengono allo stesso livello degli altri ballerini della scuola, motivo per cui non è stata schierata per tre puntate di seguito.

Adesso sarà la commissione a valutarla e a decretare il suo destino.

Raffaella, purtroppo non convince, ed il giudizio unanime dei professori non lascia alcun dubbio: Raffaella è eliminata.

La puntata prosegue con alcune sfide che vedono protagonisti Riccardo e Alessio, entrambi indossano la maglietta rossa per punizioni disciplinari.

Lo sfidante di Riccardo è Michele, che nonostante una dignitosa versione di “ Oggi sono io” di Alex Britti, e un pezzo di S. Wonder, non riesce a superare l’ormai amata e cantata da tutti ” Sei mia “ di Riccardo, che si preannuncia già un successo radiofonico.

La sfida viene vinta da Riccardo, ma i professori non hanno disdegnato affatto le perfomance di Michele, che per volere unanime di tutti i docenti, entra di diritto nella scuola più celebre di Italia.

Un momento di pausa tra una sfida e l’altra per ri-eleggere i nuovi capitani delle due squadre.

Francesco e Andreas si candidano per diventare i capi squadra, Francesco viene scelto dai suoi compagni al posto di Lo Strego, mentre Andreas non convince e cosi, Riccardo è confermato nuovamente capitano.

Nella prima prova di ballo Andreas si esibisce in una coreografia hip hop, ma Vittoria ha la meglio su di lui.

Nella seconda prova di canto Mike Bird si sfida con Lo strego, e stavolta avrà Mike la meglio su di lui.

Nella Terza prova è Sebastian a sfidarsi contro Oliviero, (parliamo probabilmente dei due ballerini più preparati tecnicamente nella scuola). Un passo a due per Sebastian che riesce a convincere più dell’assolo classico di Oliviero.

Nella quarta prova, è schierata Federica , che come al solito, incanta e rapisce l’attenzione di tutti, con il suo inedito: ” Attraversando gli anni”, ballad dolce e malinconica. Niente da fare per Mike con la sua ” Dedicato a te”.

E ancora le sfide di Lorenzo e Erik, e Giada ed Elisa, che con una perfomance ben pensata di ” I’m feeling good” con il ricorso del megafono rende la sua esibizione particolare e provocatoria.

Vince la squadra di Riccardo, saranno Lorenzo e Francesco ad andare in sfida.

La puntata si conclude con l’esame di Marta, alla quale viene chiesto di cantare ” : ” killing me softly “ e “ Back to black”.

La cantante non riesce a convincere tutti i docenti, ma la maggioranza la vuole ancora nella scuola di Amici .

Ilenia Puzone per FullSong