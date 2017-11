“Tre stremate e un maggiordomo” al Teatro 7 di Roma

Ritornano le “stremate” al Teatro 7 di Roma, questa volta con annesso maggiordomo. Dal 21 Novembre a 17 Dicembre, “Tre stremate e un maggiordomo” di e con Giulia Ricciardi, Beatrice Fazi, Federica Cifola e Fabrizio Giannini. Regia di Michele La Ginestra.

Tornano al Teatro 7 di Roma le “stremate” con un nuovo episodio della saga di successo che, con “Le bisbetiche stremate“, ha fatto il record di incassi del Teatro 7, la scorsa stagione. Nel suo quarto episodio Giulia Ricciardi, autrice di tutte le pièce delle “stremate”, oltre ad un nuovo tema sul variegato e mai del tutto svelato mondo femminile, ha pensato di portare “un maschio” in scena. Riuscirà questa novità a placare le stremate?

Ma neanche per sogno tanto più che “il maschio” in scena non sarà altro che un maggiordomo. “Tre stremate e un maggiordomo”, dunque, con la stessa Giulia Ricciardi insieme a Beatrice Fazi, Federica Cifola e Fabrizio Giannini, per la regia di Michele La Ginestra.

C’è da aspettarsi uno spettacolo esilarante, con tante risate, com’è di tradizione al Teatro 7 e come Giulia Ricciardi (Colorado in TV e diversi spettacoli in teatro) ci ha abituato nelle sue pièce, grazie anche all’apporto delle attrici coprotagoniste Federica Cifola (ultima sua apparizione in “Nove lune e mezza” di Michela Andreozzi, “Mammazzo”a teatro) e Beatrice Fazi (Melina de “Il Medico in Famiglia”, Dora ne “Il Restauratore” e “Dentro la Tempesta”, ultimo lavoro teatrale). Fabrizio Giannini e Michele La Ginestra, il primo sulle tavole del teatro e l’altro in regia, contribuiscono alla qualità dello spettacolo. Il resto è lasciato all’immaginazione e alla visione dello spettatore che, con la propria storia, contribuirà a creare “la magia del teatro”.

La sinossi di “Tre stremate e un maggiordomo”

Quando una donna è stremata può arrivare a scatenare un putiferio, se le stremate sono addirittura tre… è l’Apocalisse!

Questa volta ad innescare la miccia è Marisa, la quale, stanca della sua routine coniugale e familiare, decide di riprendersi i suoi spazi. Anzi decide di procurarsi uno spazio tutto suo: un piccolo appartamento tutto per se dove vivere finalmente la vita che ha sempre sognato senza l’incombenza di marito e figlie! La sua decisione però fa partire un effetto domino per cui Mirella ed Elvira si aggregheranno all’aspirante single. Le manie di grandezza di Marisa, faranno si che il piccolo appartamento preso in affitto e arredato con mobili dell’ikea dai nomi improbabili, venga vissuto dalla nostra come una magione.

E una magione necessita di servitù… anzi… di un maggiordomo! E il maggiordomo… arriverà!

Tra improbabili videochiamate dei mariti delle tre e gestione delle mansioni del nostro inserviente, il quartetto affronterà questa bizzarra convivenza tra gags, equivoci, e rivelazioni. Né mancheranno sfacciati confronti tra l’universo maschile e quello femminile. L’esito è decisamente a sorpresa. Del resto… se l’assassino, di norma, è il maggiordomo… questo maggiordomo… chi è veramente? Dalla penna di Giulia Ricciardi, il quarto capitolo della “Saga Stremata”, ormai un superclassico del Teatro 7, sempre con la regia di Michele La Ginestra.

Quando e dove?

21 novembre – 17 dicembre

Teatro 7 Srl presenta:

TRE STREMATE E UN MAGGIORDOMO

di Giulia Ricciardi

con: Federica Cifola, Beatrice Fazi, Giulia Ricciardi e Fabrizio Giannini

partecipazione in video: Massimiliano Bruno, Lillo & Greg

regia: Michele La Ginestra

aiuto regia: Ludovica Di Donato

disegno luci: Gian Marco Cacciani

costumi: Moris Verdiani

scene: scenotecnica Bombardoni

organizzazione: Alessandro Prugnola

produzione: Teatro 7

Orario e biglietti “Tre stremate e un maggiordomo” al Teatro 7 di Roma

orario spettacoli: dal martedì al sabato ore 21.00; domenica ore 18.00

biglietti: € 24,00; € 18,00 (prevendita compresa)

orario botteghino: dal lunedì al sabato 10.30-21.00; domenica 16.00-18.00

mail botteghino:botteghino@teatro7.it

Anna Bruno