Panariello Conti Pieraccioni: a grande richiesta raddoppia la data di Livorno

Prosegue il successo straordinario de “Il Tour”, lo spettacolo degli amici da sempre Giorgio Panariello, Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni, e, a grande richiesta, raddoppia la data di Livorno, il 25 e 26 marzo al Modigliani Forum.

PCP foto di Leonardo Baldini

Uno spettacolo a 360 gradi in cui cinema, teatro e televisione si intrecciano per un varietà unico che vede Panariello, Conti e Pieraccioni insieme di nuovo sul palco, a oltre vent’anni di distanza dal loro debutto per uno spettacolo inedito ricco di sorprese e di emozioni e che li vedrà coinvolti in sketch divertenti con uno sguardo sempre rivolto all’attualità.

Di seguito le date de Il Tour

12 marzo – Pala Alpitour di TORINO

17 marzo – Kioene Arena di PADOVA

18 marzo – Mediolanum Forum di MILANO

24 marzo – Unipol Arena di BOLOGNA

25 marzo – Modigliani Forum di LIVORNO

26 marzo – Modigliani Forum di LIVORNO – NUOVA DATA

1 Aprile – Mandela Forum di FIRENZE

2 Aprile – Mandela Forum di FIRENZE

I biglietti per la seconda data di Livorno sono già disponibili su TicketOne e in tuti i punti vendita autorizzati.