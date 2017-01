Mister Voice di Claudio Lauretta a Gallarate

Si definisce un semplice acrobata della voce, ma è ben di più: Claudio Lauretta è imitatore, attore, comico, è un bravo interprete canoro (divenuto noto con Striscia la Notizia, Zelig, Chiambretti Night, Glob, Quelli che il calcio, Italia’s Got Talent e molti altri show televisivi).

Claudio Lauretta

E’ un camaleontico trasformista dotato di una formidabile mimica facciale, capace di dare vita a personalissime imitazioni di molti volti noti: dal Fracchia di Paolo Villaggio a Pozzetto, dallo chef Vissani a Sgarbi, Platinette, Fabio Volo; e ancora, dai giornalisti Giovanni Floris e Giuliano Ferrara ai politici Matteo Renzi, Di Pietro e Grillo.

Sono talmente tanti che è arduo citarli tutti. Anche la sua voce è ormai popolare poiché, su Radio Deejay, fa parte del cast di Ciao Belli in onda ogni giorno dalle 13 alle 14.

In questo spettacolo celebra gli oltre vent’anni di attività di imitatore offrendo più di 100 minuti di varietà, imitazioni, canzoni, cabaret e gag da piegarsi dalle risate, in un avvicendarsi a raffica di personaggi che prendono vita dalla fisicità e voce di Claudio.

Lo spettatore, talvolta incredulo, abbastanza spesso si rivolge al suo vicino di poltrona, a caccia di conferme, per la straordinaria somiglianza dei personaggi che interpreta. Pochi travestimenti, qualche parrucca ed eccolo lì, proprio” come l’originale”! Lauretta è sempre accompagnato dal suo fido chitarrista e musicista, il Maestro Sandro Picollo: nello spettacolo diventa volutamente una sorta di spalla burbera, che però conquista il pubblico per via dei frequenti maltrattamenti nei confronti di Claudio: o meglio, di “Mister Voice”.

Prevendita: – Il sabato presso teatro Condominio – Via del Teatro Gallarate – dalle 16.00 alle 19.00

Presso Libreria Byblos Mondadori – Gallarate dalle 10 alle 19 dal lunedì al venerdì

Online sul il sito del teatro: www.teatrocondominio.it

Per informazioni e prenotazioni: Tel. 392 8980187 – biglietteria@condominioteatro.it