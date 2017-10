MAMMA A CARICO-Mia figlia ha novant’anni è lo spettacolo di e con Gianna Coletti, in scena al Teatro Linguaggicreativi di Milano dal 10 novembre

Dal 10 11 12 e 17 18 19 novembre al Teatro Linguaggicreativi Via Villoresi 26, a Milano, andrà in scena MAMMA A CARICO-Mia figlia ha novant’anni, di e con l’attrice Gianna Coletti.

GIANNA COLETTI

Ci sono migliaia di donne, di famiglie che si prendono cura di un genitore non più autonomo, eppure, nonostante sia un tema scottante e sempre più attuale, se ne parla ancora troppo poco. La vecchiaia malmessa è un tabù. Fa paura. “MAMMA A CARICO – Mia figlia ha novant’anni è un monologo ironico e struggente, sul rapporto tra una donna di cinquant’anni, Gianna, e una vecchia ribelle di novanta, cieca, che porta occhiali 3D perché da sempre è abituata ad avere qualcosa sul naso, non cammina più e la testa ogni tanto va per conto suo. Quella vecchia è Anna, la madre di Gianna: spirito ribelle, ironia graffiante e grande cuore, sempre più egoista. Due donne che se si sorreggono l’una con l’altra, ma incredibilmente è la figlia ad avere più bisogno della madre per vivere. Entrambe commettono lo stesso errore: Anna, rifiuta la cecità, la vecchiaia e Gianna, non accetta di vedere sua madre perdere i pezzi. E tra uno scontro e l’altro, sensi di colpa, una risata, una cantata, un ricordo, si dipana il loro rapporto. Anna conduce caparbiamente la sua battaglia, morirà e rinascerà un’infinità di volte, sperando di essere immortale.

Tutte e due insieme, vicine, lotteranno per strappare anni, mesi, giorni di vita, ma l’evento più naturale del mondo arriverà inesorabilmente.Uno spettacolo multimediale, unico nel suo genere, che vedrà integrarsi recitazione e proiezione di scene tratte dal film Tra cinque minuti in scena di Laura Chiossone, che a sua volta propone la vita reale diGianna e della madre Anna.

Distribuito nelle sale nel 2013, Tra cinque minuti in scena è stato molto apprezzato da critica e pubblico, tanto che è stato vincitore del premio Cicae Art Cinema ad Annecy nel 2012, del premio Fice miglior Film Indipendente nel 2013 ed è stato premiato come miglior film al Miff di Mosca.

Il testo teatrale è tratto dal libro MAMMA A CARICO – Mia figlia ha novant’anni scritto dalla stessa Gianna Coletti (edito da Einaudi nel 2015), che ha venduto migliaia di copie e che presto verrà distribuito in Cina.

Dopo il film e il libro, il testo teatrale conclude la trilogia del rapporto madre–figlia nella fase più delicata dell’esistenza: la vecchiaia, l’abbandono.

MAMMA A CARICO – mia figlia ha novant’anni, vuole essere una condivisione della propria esperienza, un piccolo aiuto per far sentire meno sole le tante donne che vivono con difficoltà questa situazione.

Sarà uno spettacolo leggero, profondo, in cui ci si identifica, ci si commuove e si ride.

Alba Cosentino