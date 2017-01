Le bisbetiche stremate al Teatro Sette di Roma

Dal 24 Gennaio al 12 Febbraio ritornano le bisbetiche stremate Giulia Ricciardi, Federica Cifola e Beatrice Fazi al Teatro Sette di Roma.

La locandina de "Le bisbetiche stremate - Tris" con Giulia Ricciardi, Federica Cifola e Beatrice Fazi

Ritornano al Teatro Sette di Roma “le bisbetiche stremate” questa volta nella versione tris. L’esilarante piece, scritta da Giulia Ricciardi che è anche una delle interpreti, per la regia di Michele La Ginestra, vede in scena Federica Cifola e Beatrice Fazi (ndr nota come la Melina de Il Medico in famiglia), oltre alla già citata Giulia Ricciardi.

Il terzo capitolo della saga delle Stremate, così come ama definire questo lavoro la stessa Ricciardi, presenta un’inedita versione tris delle protagoniste che si differenzia dalle precedenti. “Prendete tre stremate (Cifola, Fazi, Ricciardi) mandatele in vacanza a Ferragosto e chiudetele in una stanza d’albergo. Poi prendete un cameriere, a caso ma non troppo, fatelo entrare in rotta di collisione con le tre e … godetevi la vacanza! Beh, più che una vacanza, si tratta d un thriller … del resto anche Shining era ambientato in un albergo, no? Ah … una delle tre è in dolce attesa e la sua gravidanza è il “fattore scatenante”. Spiacente non posso dirvi altro, altrimenti che thriller sarebbe?”?

Promemoria

Le bisbetiche stremate vanno in scena il prossimo 24 Gennaio, data di debutto e il 12 Febbraio al Teatro Sette di Roma. Sipario ore 21,00.

Per informazioni e biglietteria:

http://www.teatro7.it/index.php/le-bisbetiche-stremate

Il video promo dello spettacolo