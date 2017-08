Zucchero, Elisa, Caparezza, Lady Gaga, Rolling Stones: i concerti da non perdere dopo l’estate

“L’estate sta finendo”, cantavano i Righeira e visto che settembre è alle porte, vi elenchiamo alcuni concerti da non perdere dal primo settembre alla fine dell’anno.

CONCERTI DOPO L'ESTATE

Tra i più attesi, a settembre ci saranno “Together Here We Are” di Elisa al via il 12 all’Arena di Verona, il “Black Cat World Tour” di Zucchero con ben 6 date, sempre all’Arena di Verona, dal 20 al 25 e “Zerovskij…solo per amore” di Renato Zero che inizierà il primo del mese anche lui all’Arena di Verona.

Con Renato Zero, un’orchestra di 61 elementi, 30 coristi e 7 attori per uno spettacolo senza precedenti che consacra 50 anni di carriera.

Ligabue, ripartirà con il suo “Made in Italy Palasport 2017” il 4 di settembre da Rimini.

A ottobre, precisamente il 13 da Nonantola (MO) via al live “European Tour 2017” di Francesco De Gregori.

Partenza anche per il tour di Fabri Fibra “Fenomeno Tour” il 17 da Trezzo sull’Adda (MI) e del “Live Tour” di Gigi D’Alessio nei teatri italiani che inizierà il 23 dall’Auditorium Parco della Musica di Roma.

A novembre tocca a Michele Bravi deliziarci con “Anime di Carta Tour – Nuove Pagine” che inizierà il 3 a Firenze.

Torna live anche Biagio Antonacci con “Biagio Antonacci Tour”, che prenderà il via il 12 da Jesolo (VE).

Due concerti live anche per Riki in programma il 15 a Milano e il 18 a Roma, già entrambi sold out.

A dicembre ci saranno i 3 mega concerti evento della rocker Gianna Nannini: il 2 a Roma, il 4 a Milano e il 6 a Firenze.

Ritorno sulle scene musicali e live per Caparezza, che uscirà con un nuovo lavoro discografico il 15 settembre dal titolo Prisoner 709, dal 17 novembre sarà live nei palazzetti in tutta Italia.

Altro grandissimo appuntamento il 26 settembre è quello con Lady Gaga al Mediolanum Forum di Milano con il Joanne World Tour.

Proseguiamo con i Queen + Adam Lambert, la band farà un’unica tappa in Italia venerdì 10 novembre all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna).

Per chiudere in bellezza con i nostri consigli sui live imperdibili, segnaliamo l’unica tappa italiana del “No Filter Tour” dei Rolling Stones a Lucca per il prossimo 23 settembre.