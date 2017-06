Zara Larsson live in Italia con un’unica data: l’8 novembre 2017 al Fabrique di Milano

La nuova stella del pop mondiale Zara Larsson arriva in Italia con un’unica data al Fabrique di Milano il prossimo 8 novembre.

Zara Larsson

Zara è un fenomeno tutto in ascesa. La star ha pubblicato lo scorso 17 marzo in tutto il mondo il suo album “So Good” via Sony Music. Il video della title-track, brano scritto per lei da Charlie Puth, contiene il featuring di Ty Dolla $ign e ha totalizzato finora oltre 20 milioni di visualizzazioni su YouTube. L’album include anche la hit “Lush Life”, singolo certificato terzo disco platino in Italia, “Ain’t My Fault” (certificato Oro), il brano “Never Forget You” insieme a MNEK (certificato platino) e l’ultimo singolo attualmente in radio “Don’t Let Me Be Yours”, scritto da Ed Sheeran.

Zara ha anche collaborato con David Guetta per il brano “This One’s For You” (certificato doppio Platino in Italia) che è stato l’inno ufficiale degli Europei di Calcio 2016.

Dal 31 marzo, Zara, ha preso il via, insieme ai Clean Bandit – band che ha scelto Zara come featuring artist per la loro hit “Simphony”– il tour negli Stati Uniti e in Canada dove la ventenne cantante svedese ha già uno zoccolo duro di fan.

Esibirsi in concerto è ciò che Zara ama di più fare: “Il mio sogno è stare di fronte a 25mila persone in un palazzetto sold-out e sapere che ognuno uscirà con un mio ricordo. Questo è davvero meraviglioso”.

I biglietti per il concerto saranno disponibili per l’acquisto a partire dalle ore 10.00 di venerdì 9 giugno 2017 su TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.