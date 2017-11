X Factor 2017: dopo il 3° live i Maneskin si confermano favoriti

Dopo il 3° live di X Factor 2017 possiamo dire senza alcun dubbio che i Maneskin sono tra i favoriti alla vittoria finale

XFactor Italia

Abbiamo appena assistito al 3° live di X Factor 2017 e il quadro della situazione si fa sempre più chiaro. Partiamo dai giudici:

Mara Maionchi continua a puntare sul nazional-popolare non valorizzando (secondo noi) i propri concorrenti, però continua a uscire indenne dal televoto.

Levante si è resa conto che la sua Rita Bellanza si è giù riposata sugli allori e cerca di smuoverla (inutilmente) e ha deciso di puntare di più su Camile Cabaltera.

Fedez si sta dimostrando piuttosto saggio e continua a fare sperimentare i suoi artisti, nella consapevolezza che probabilmente non arriveranno alla vittoria.

Manuel Agnelli ha dovuto salutare Sem&Steen e ha visto i Ros andare per la seconda volta allo scontro finale, però ha tra le mani i Maneskin che si confermano tra i favoriti alla vittoria finale (anche secondo i bookmaker).

Se siamo d’accordo?

Leggete la nostra pagella relativa alle performance:

Camille Cabaltera in Royals di Lorde: 7, carismatica

Rita Bellanza in Lost On You di LP: 6, debole

Samuel Storm in Super Rich Kids di Frank Ocean: 7, intrigante

Gabriele Esposito in Growing Up di Macklemore Ryan Lewis Feat. Ed Sheeran: 6, non stupefacente

Ros in Supermassive Black Hole dei Muse: 8, dirompenti

Sem&Steen in Electric Feel di Mgmt: 6.5, non convincenti

Maneskin in Somebody Told Me di The Killers: 9, strepitosi

Lorenzo Licitra in Sere Nere di Tiziano Ferro: 7, bravo e nulla più

Enrico Nigiotti ne Il Mio Nemico di Daniele Silvestri: 6, non c’entra nulla con il pezzo

Andrea Radice in Need a Dollar di Aloe Blacc: 7.5, fuoriclasse

E voi cosa ne pensate?

Laura Frigerio