Wind Music Awards: cosa è successo nella 1a serata

Si è tenuta ieri sera, in diretta dall’Arena di Verona, la 1a serata dei Wind Music Awards. Alla conduzione Carlo Conti e Vanessa Incontrada.

WMA

Una volta c’era il Festivalbar ora ci sono i Wind Music Awards. È dal 2007 che quest’ultimi sono diventati l’evento tv più atteso dell’estate musicale e anche ieri sera tutti (o quasi) erano di fronte allo schermo per poter vedere i loro beniamini salire sul palco ed esibirsi, nel corso della 1a delle due serate previste all’Arena di Verona. Alla conduzione, ancora una volta, Carlo Conti e Vanessa Incontrada (ma cambiare proprio no?). Lo show, in onda in diretta su Rai1, ha come peculiarità quella di premiare gli artisti che nel corso dell’ultimo anno hanno ricevuto almeno un platino per un singolo, un oro per un album o ha stupito con effetti speciali con la sua attività live. Risultato: il 70% del panorama musicale di casa nostra attivo negli ultimi 12 mesi si porta a casa qualcosa.

Ecco chi ieri sera si è esibito e, nella maggior parte dei casi, anche premiato:

Francesco De Gregori – premio speciale live per “Sotto il vulcano”

Elodie – disco d’oro per l’album “Tutta colpa mia”

– Fabri Fibra – Premio oro per l’album “Fenomeno” – Premio Platino per il singolo “Fenomeno” e per “Pamplona” feat Thegiornalisti

Marracash e Gué Pequeno – cinque premi per il singolo “Scooteroni”

Litfiba – disco d’oro per l’album “Eutopia!”

Luis Fonsi – premiato per il singolo “Despacito”

Renato Zero – tre premi per lo spettacolo live “Arenà!”

Giorgia – disco d’oro e platino per l’album “Oronero”

Eros Ramazzotti – premio speciale Siae

Fiorella Mannoia – Premio platino per l’album Combattente – Premio platino per il singolo Che sia benedetta.

Luciano Ligabue – tre platini per l’album “Made in Italy”

Alessandra Amoroso – premio Arena di Verona

Fedez e J Ax – sei premi (due per album “Comunisti col Rolex), tre per singoli, uno per live e uno digital)

Nek – Premio platino per l’album Unici

Il Volo – disco d’oro per l’album “Notte Magica” e un premio live

Francesco Gabbani – platino per “Occidentali’s Karma”

Clean Bandit – Premio multiplatino per i cinque dischi di platino di Rockabye.

Fabio Rovazzi e Gianni Morandi – premio a Rovazzi per il singolo “Tutto molto interessante”

Riki – disco d’oro per l’album “Perdo le parole”

Ermal Meta – disco d’oro per album e singolo “Vietato morire”

Raphael Gualazzi – disco d’oro per l’album “Love life pesce”

Mario Biondi – disco d’oro per l’album “Best of soul”

Sergio Sylvestre – disco d’oro per l’album “Big Boy”

Rocco Hunt – disco d’oro per l’album “Signor Hunt”

L’esibizione che ha catturato di più i social, ma in negativo? Quella di Rovazzi e Morandi, che hanno cantato in playback e pure fuori sincrono. Da Fabio non ci aspettiamo di essere stupiti con effetti speciali, ma invece Gianni cosa ci combina?