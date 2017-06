Wind Music Awards 2017, stasera, in diretta su RaiUno la prima puntata

Oggi e domani, 5 e 6 giugno in diretta su RaiUno a partire dalle 20.35, si svolgeranno i Wind Music Awards, lo show che premia le stelle della musica italiana, condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada.

WMA

Questo il cast: Alessandra Amoroso, Biagio Antonacci, Benji&fede, Loredana Berté, Mario Biondi, Boomdabash, Michele Bravi, Briga, Decibel, Rocco Hunt, Il Pagante, Il Volo, J-Ax & Fedez, Ligabue, Litfiba, Lowlow, Fiorella Mannoia, Marracash , Gué Pequeno, Ermal Meta, Modà, Fabrizio Moro, Gianna Nannini, Nek, Max Pezzali, Gabri Ponte, Pooh, Eros Ramazzotti, Massimo Ranieri, Francesco Renga, Francesco De Gregori, Elisa, Elodie, Emma, Fabri Fibra, Francesco Gabbani, Ghali, Giorgia, Raphael Gualazzi, Fabio Rovazzi, Sfera Ebbasta, Sergio Sylvestre, Thegiornalisti, Umberto Tozzi, Renato Zero, Zucchero.

Oltre ai successi discografici (certificati da FIMI/Gfk), per la prima volta, saranno riconosciuti anche quelli live. Nel corso delle serate, che vedranno la partecipazione anche di Clean Bandit, Imagine Dragons, Lenny, Luis Fonsi, Ofenbach e Charlie Puth in qualità di ospiti internazionali, verranno consegnati altri riconoscimenti e premi speciali agli artisti che si sono contraddistinti per risultati d’eccezione.

In occasione dell’evento Wind Music Award l’apertura dei cancelli sarà consentita a partire dalle ore 17.00.