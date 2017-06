Wind Music Awards 2017: Modà, Renga, Elisa, Zucchero, Emma, Thomas. Ecco tutti i premiati della 2a serata

Ieri sera, è andata in onda la seconda serata dei Wind Music Awards condotta da Carlo Conti e Vanessa Incontrada. L’appuntamento con i Wind Music Awards continuerà il 23 giugno con Federico Russo e Giorgia Surina.

WMA

Ecco tutti i premiati:

Imagine Dragons: ricevono il premio per il doppio platino di Believer

Modà: Premio live Multiplatino

Francesco Renga : Premio Live

Max Pezzali : Premio Live

Nek : Premio Earone come artista più passato dalle radio italiane

Ligabue: Premio Live Multiplatino

Emma: Premio Live Platino

Zucchero : Premio Speciale SIAE per aver portato la musica italiana nel mondo, Premio Live oro per i live all’Arena di Verona e Premio Live platino

Thomas : Premio oro per l’album Oggi più che mai

Ofenbach : Premio platino per Be Mine

Massimo Ranieri : Premio Live

Umberto Tozzi :Premio Speciale Fimi per i 40 anni di carriera

Elisa: Premio Live oro

Fiorella Mannoia :Premio Live oro

Amiche in Arena : ricevono il Premio live: Fiorella Mannoia, Alessandra Amoroso ed Elisa. Premio anche per l’impegno sociale da Assomusica.

Charlie Puth: Premio platino

Sfera Ebbasta : Premio oro per l’album e 3 premi platino per i singoli