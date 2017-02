VINICIO CAPOSSELA: IL TOUR “OMBRA. CANZONI DELLA CUPA E ALTRI SPAVENTI” REGISTRA GIA’ SOLD OUT A MILANO E A BOLOGNA

Registrano il sold out i concerti del tour di Vinicio Capossela “Ombra. Canzoni della Cupa e altri spaventi” previsti il 28 febbraio al Teatro degli Arcimboldi di Milano e l’1 marzo all’Europauditorium di Bologna.

Vinicio Capossela foto di Chico De Luigi

Manca meno di un mese alla partenza del tour con cui l’artista porta nei teatri d’Italia la seconda parte del suo ultimo album “Canzoni della Cupa” e brani di repertorio legati a doppio filo all’immaginario oscuro e misterioso dell’Ombra. Il tour “Ombra. Canzoni della Cupa e altri spaventi” partirà il 27 febbraio dal Teatro Colosseo di Torino, dopo la data zero che si terrà il 25 febbraio a La Città del Teatro di Cascina (Pisa).

Intanto, Vinicio Capossela, dalla sua pagina Facebook ufficiale, battezza il periodo dell’Ombra con un messaggio in cui invita a costruire insieme l’Almanacco dell’ombra: «Cari tutti, oggi 1° febbraio inizia il mese in cui andremo a battezzare l’Ombra. Da oggi iniziamo a tenere un almanacco dell’Ombra. È una caccia alle ombre aperta a tutti! Ogni vostro spunto, citazione, ombrosa riflessione è gradita da condividere. Se volete scriveteci la vostra con un messaggio privato, ne faremo buon uso!»

Il periodo dell’Ombra per il cantautore e polistrumentista è partito ufficialmente nel giorno di Sant’Antonio Abate (17 gennaio), festività della tradizione contadina in cui vengono benedette le stalle e i campi con grandi falò e si dice che gli animali parlino: nell’occasione, Vinicio Capossela si è esibito alla Focara di Novoli e ha diffuso il video di “Scorza di Mulo” brano contenuto in “Canzoni della Cupa” (La Cùpa/Warner Music).

Di seguito le date del tour “Ombra. Canzoni della Cupa e altri spaventi” (prodotto e organizzato da F&P Group)

il 25 FEBBRAIO (data zero del tour) a La Città del Teatro di CASCINA (Pisa), il 27 FEBBRAIO al Teatro Colosseo di TORINO, il 28 FEBBRAIO al Teatro degli Arcimboldi di MILANO – sold out, l’1 MARZO all’Europauditorium di BOLOGNA – sold out, il 3 MARZO al Gran Teatro Geox di PADOVA, il 6 MARZO al Politeama Greco di LECCE, il 7 MARZO al Teatro Team di BARI, il 9 MARZO al Teatro Metropolitan di CATANIA, il 12 MARZO al Teatro Cilea di REGGIO CALABRIA, il 13 MARZO al Teatro Rendano di COSENZA, il 15 MARZO al Teatro Augusteo di NAPOLI, il 18 MARZO al Teatro Lyrick di ASSISI, il 19 MARZO al Teatro Goldoni di LIVORNO, il 21 MARZO al Teatro Valli di REGGIO EMILIA, il 23 MARZO al Teatro Openjobmetis di VARESE, il 24 MARZO al Nuovo Giovanni da Udine di UDINE, il 27 MARZO all’Auditorium Santa Chiara di TRENTO, il 29 MARZO al Teatro Coccia di NOVARA, il 30 MARZO al Teatro Civico di LA SPEZIA, il 2 APRILE al Teatro Verdi di FIRENZE, il 4 APRILE al Teatro Regio di PARMA, il 5 APRILE al Teatro delle Muse di ANCONA e il 10 APRILE all’Auditorium Parco della Musica di ROMA.

I biglietti per le date sono disponibili su TicketOne e in tutti i punti di prevendita abituali.