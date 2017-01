Valeria Farinacci si racconta a FullSong: “Mi piacerebbe duettare con Giorgia” (L’intervista)

Abbiamo intervistato Valeria Farinacci, giovane promessa della musica italiana, cantante delicata dotata di una voce straordinaria. Vincitrice di Area Sanremo, salirà sul palco dell’Ariston con il bellissimo brano “Insieme”.

VALERIA FARINACCI

Ciao Valeria e grazie per il tempo che ci stai dedicando!



Grazie a voi!

Facciamo conoscere meglio il brano “Insieme” con il quale calcherai il palco sanremese: di cosa parla e chi lo ha scritto?



Insieme è un brano scritto da Giuseppe Anastasi. È una sorta di “guida” a come costruire un rapporto di coppia che sia stabile e duraturo. L’”insieme” va però inteso anche nel senso di “comunità”, dobbiamo rimanere insieme nonostante i conflitti.

Per chi non ti conoscesse ancora bene, la carriera artistica di Valeria?



La mia carriera artistica si definisce ed evolve al Cet di Mogol, una scuola dove ho potuto imparare molto e che si è poi rivelata un grande punto di partenza per il mio percorso musicale.

Se anche per i Giovani ci fosse la possibilità di duettare con qualcuno come avverrà il giovedÏ per i Campioni, chi porteresti con te su quel palco?



Giorgia.

Quali sono stati i tuoi primi amori musicali e quali tutt’ora hai nell’ipod?



Da piccola cantavo le colonne sonore Disney, ora amo Adele, Beyoncé.

Festival di Sanremo: che consiglio ti hanno dato i tuoi affetti, quando hanno saputo la fantastica notizia che avresti calcato il palco dell’Ariston, e qual’ è invece, quello che tu hai dato a te stessa?



I miei affetti mi hanno ricordato di cantare con il cuore. A me stessa voglio ricordare di comunicare sul palco, andando aldilà delle note e della performance dal punto di vista tecnico.

In bocca al lupo!

Crepi il lupo, grazie!