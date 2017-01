Valeria Farinacci, da Area Sanremo al palco dell’Ariston con “Insieme”

“Insieme” è il brano con il quale Valeria Farinacci partecipa alla prossima edizione del Festival di Sanremo nella categoria Giovani.

VALERIA FARINACCI

“La prima volta che ho letto il testo scritto da Giuseppe Anastasi, dichiara Valeria, sono rimasta molto colpita dalla sua efficace semplicità: è un brano che racchiude una profondità intensa. È come se fosse una sorta di “ricetta” per costruire un rapporto di coppia che sia solido e duraturo.

Noto soprattutto tra i miei coetanei la difficoltà ad instaurare un legame d’amore stabile analogo, che è costruito sui sacrifici. Il brano sottolinea esplicitamente questa componente e credo sia importante comunicarla ai giovani, a noi che saremo le famiglie del domani. Ritengo che il brano abbia altresì al suo interno un messaggio di speranza necessario da comunicare, di cui abbiamo bisogno, specialmente in un momento storico-politico internazionale così delicato e complesso. Difatti, l’ “insieme” di cui parla la canzone è inteso come rapporto di coppia e, nella parte finale del brano, anche come globalità di persone, che devono stare unite in una comunità.”

Valeria Farinacci Biografia:

Valeria è un’interprete umbra classe ’93.

Canta sin da piccola, e durante il periodo del liceo, nel 2008 partecipa al musical “La Sirenetta” in veste di “Ariel” presso l’Anfiteatro Fausto di Terni.

Appassionata di lingue, si iscrive all’università e si trasferisce a Roma.

Nel 2014 vince una borsa di studio per una delle più prestigiose università dell’Inghilterra: l’University College London (UCL). Parte quindi per Londra e in un intero anno accademico londinese,

Nello stesso anno, grazie alla vittoria del concorso musicale ternano “Avis Emo…zioni l’arte di donare”, Valeria ottiene una borsa di studio al CET di Mogol, dove conosce Giuseppe Anastasi, già compositore e autore di canzoni vincitrici del Festival di Sanremo, quali “Sincerità” e “Controvento” nonchè de “La notte” ,“L’amore è un’altra cosa” e “Guardando il cielo”.

Da questo incontro nasce una collaborazione volta alla scrittura ed alla produzione di nuovi brani che portano Valeria Farinacci dapprima ad aggiudicarsi il concorso Area Sanremo e conseguentemente, dopo essersi laureata con 110 e lode in “Lingue e Mediazione Linguistico-Culturale” all’Università degli Studi Roma Tre, sul palco dell‘Ariston.