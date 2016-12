TOMMASO PINI, da oggi in radio “Cose che danno ansia”

In rotazione radiofonica a partire da oggi c’è Cose che danno ansia, il singolo di Tommaso Pini che parteciperà al Festival di Sanremo 2017 nelle Nuove Proposte.

TOMMASO PINI

L’uscita del singolo è stata preceduta da una massiccia campagna web e promozionale che ha visto tra l’altro Tommaso Pini, come protagonista a Sarà Sanremo (Rai 1), a Studio Aperto (Italia uno), al TG1 ospite di Vincenzo Mollica, mentre il Backstage del Videoclip è stato pubblicato in anteprima da Tg com.

Cose che danno ansia scritto da Sergio Dall’Ora – Tommaso Pini e Andrea Amati è prodotto da Mars Entertainment con la supervisione artistica e gli arrangiamenti di Sergio Dall’Ora e precede l’Album in uscita a Febbraio 2017 in concomitanza del Festival di Sanremo.