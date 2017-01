I Thegiornalisti conquistano il Disco d’Oro con il singolo “Completamente”

Proprio oggi, il singolo “Completamente” dei Thegiornalisti conquista il disco d’oro digitale: il brano, contenuto nell’album “Completamente Sold Out” (uscito a ottobre 2016 per Carosello Records), si conferma uno dei brani di maggior successo degli ultimi mesi.

I Thegiornalisti hanno da poco ricevuto inoltre il Rockol Awards come RIVELAZIONE ITALIANA DEL 2016.

Nel frattempo cresce l’attesa per le due DATE-EVENTO del Completamente senza.

I Thegiornalisti sono pronti a esibirsi per la prima volta al Palalottomatica di Roma il 9 maggio 2017 e al Mediolanum Forum di Milano l’11 maggio 2017 (un’organizzazione VIVO Concerti in collaborazione con BPM concerti), con due live show pensati ad hoc per questi due grandi palchi.

“Completamente Sold Out” è l’album degli innamorati, di quelli che non hanno proprio voglia di tenersi. Di quelli che non ragionano e si buttano via con niente e forse pure per niente, ma ci credono – racconta Tommaso Paradiso -Bisogna avere il cuore grande come il mare e come il mare raccogliere tutto, il bene e il male, il riflesso delle stelle e la cartaccia sporca. E non avere paura di sbagliare per un illusione più grande, perché è quella illusione che ti tiene sveglio, vivo e romantico. Le canzoni non ti fanno sentire solo, le canzoni ti specchiano, le canzoni ti bruciano, le canzoni raccontano».