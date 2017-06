“Stringimi forte amore” è il titolo del nuovo singolo di Alex Britti on air dal 9 giugno

Sarà in rotazione radiofonica da venerdì 9 Giugno , il nuovo singolo di Alex Britti “Stringimi forte amore” secondo estratto dal nuovo album “In nome dell’amore – Volume 2 “ targato It. pop/ Artist First.

ALEX BRITTI ph Giovanni Canitano

“Stringimi forte amore” segna il ritorno del Britti romantico, intimo. Brano d’amore semplicemente da ascoltare con un approccio semplice e spensierato ma con una stesura molto particolare.

“Oggi forse ti parlo davvero , oggi che ci sei solo tu , in un attimo senza respiro, vorrei darti di più. Stringimi forte amore perché stanotte ho bisogno di te , stringimi adesso e per sempre perché tu sai vivere.” Il 31 luglio e il 1° agosto all’ Auditorium Parco della Musica di Roma, Alex e Max Gazzè, condivideranno oltre allo stesso palco anche i rispettivi repertori che reinterpreteranno in versioni inedite.

Ecco le prime date annunciate del tour in “Nome dell’amore”:

24 luglio-Treviso- Suoni di Marca-Bastione San Marco

31 luglio-Auditorium Parco della Musica

1 agosto-Roma-Auditorium Parco della Musica

13 agosto- Diamante (Cs) -Teatro dei Ruderi di Cirella

16 settembre- Lanciano (Ch)- Piazza Plebiscito

E il tour continua…