Stasera CasaMika: tutto sulla 2a edizione

Il 31 ottobre tornerà, su Rai2, Stasera CasaMika. Ecco cosa ha raccontato la pop-star durante la conferenza stampa

“Mi fa più paura affrontare una conferenza stampa che uno show di tre ore” – confessa Mika, dopo aver cantato per la prima volta dal vivo, di fronte ai giornalisti, “It’s My House” che non è solo il suo nuovo singolo ma anche la sigla della 2a edizione di Stasera CasaMika. Quest’ultima partirà il prossimo 31 ottobre su Rai2 e ci terrà compagnia per quattro martedì, in prima serata.

Molte le novità sul piatto, a partire dalla presenza di Luciana Littizzetto, che racconta: “Lo scorso anno lo seguivo sul divano di casa mia insieme ai miei figli ed ero rimasta colpita dalla meraviglia di questo show così lontano dai canoni della nostra tv. Quando stavolta mi è stato chiesto di partecipare avevo un po’ di dubbi, perché io sono un po’ lontana come stile dalla sua poesia, però dopo una serie di incontri ci siamo trovati subito in sintonia. Lui è un genio, con una testa piena di petardi”.

“Luciana è una donna molto talentuosa e libera, è per questo che mi piace” – dice invece Mika – “La libertà è fondamentale ed è anche il concetto alla base del mio show. È per questo che abbiamo voluto aprire ancora di più i nostri orizzonti attraverso il viaggio, sia fisico che temporale. Abbiamo girato ancora di più l’Italia e fatto anche qualche giro all’estero, in città come Parigi. Poi ci siamo divertiti a introdurre una fiction, intitolata ‘Il ragazzo che viene dal futuro’ in cui ci sono io che, attraverso una porta girevole, mi ritroverò come per magia nell’Italia del 1967”.

La pop-star tornerà ad improvvisarsi taxista in varie città italiane, a partire da Milano: “La cosa che mi piace di più è avere un contatto diretto e parlare con persone vere, che a volte si aprono con me raccontandomi le loro vite”.

Vedremo Mika anche in versione pastore sardo: “È il mestiere più antico e ammetto di avere avuto qualche difficoltà, anche perché il pastore a cui mi sono affiancato ha espresso tutta la sua amarezza, perché ama il suo lavoro ma si sente dimenticato e isolato dal mondo”.

Non mancheranno naturalmente gli ospiti, italiani e internazionali. Quelli della prima puntata saranno: la regina del Burlesque Dita Von Teese, Elisa, Rita Pavone, Luca Argentero, Valentina Bellè e Riccardo Scamarcio.

E Mika ci svela: “C’era la reale possibilità di avere gli U2, ma purtroppo è slittata l’uscita del loro album e tutto è andato in fumo”. Inutile dire che in questo momento i fan degli U2 (e non solo) stanno soffrendo (forse) in silenzio.

ph: JULIAN HARGREAVES

Laura Frigerio