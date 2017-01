“Solo per amore”: il primo singolo di Fra Massimo Poppiti a favore delle Missioni Francescane in Congo.

Solo per amore è il singolo di Fra Massimo Poppiti, un brano che canta l’Amore incondizionato e la gioia di vivere. I proventi del singolo saranno devoluti alle Missioni Francescane in Congo.

Fra Massimo Poppiti

L’amore come motore e comune denominatore della vita .

E’ questo il messaggio di “Solo per amore”, di Fra Massimo Poppiti con la Suono Libero Music.

Il sentimento sommo è descritto attraverso quattro solitudini introspettive che vogliono comunicare al mondo, l’Amore appunto, un’energia che supera ogni barriera, anche la loro stessa volontà.

Il pittore che, attraverso l’arte, ferma il bello sulla tela nella speranza che possa essere condiviso con gli altri. Il Missionario, dalle “mani senza artigli” (evidente il parallelo con Madre Teresa di Calcutta) che dà tutto se stesso, senza fini ed interessi economici, semplicemente per aiutare gli altri.Il cane ed il clochard, uniti da un amore primordiale ed incondizionato, fatto di sguardi e calore, uniti a simboleggiare la purezza di un sentimento vero, un messaggio per tutti di ciò che dovrebbe essere.

“Solo per amore” è Composta da Paolo Audino (autore, tra i tanti, per Minghi, Barbarossa, Bocelli, “Brivido Felino” per Mina e Celentano) e Nando Misuraca, cantautore e produttore dell’etichetta discografica di base a Napoli, che ha curato anche gli arrangiamenti.

Musicalmente è un pop-rock molto ritmato e coinvolgente che vuole, anche dal punto di vista musicale, comunicare allegria e gioia di vivere, come dichiara lo stesso Fra Poppiti: “In un tempo dove sembra che tutto sia oscuro, questa canzone vuol essere un inno semplice alla Vita da amare ed apprezzare sempre e comunque, con tutte le nostre forze “.

Il videoclip, con la regia di Gaetano De Chiara, è stato girato ad Eboli presso il convento dei Frati Minori Cappuccini e a Olevano sul Tusciano.

Poppiti non è nuovo alle scene musicali, nel 2013 ha pubblicato il suo primo album intitolato “Vivi” che lo portò ospite, tra le tante rassegne fatte, anche in Tv a “I fatti Vostri”, trasmissione Rai condotta da Giancarlo Magalli.

Il singolo, distribuito sugli store mondiali da Believe Digital, anticipa il disco del Frate Minore Cappuccino, conterrà anche l’inedito “Un Angelo…Camilla” e vedrà i ricavati delle vendite andare al fondo che finanzia le Missioni in Congo.