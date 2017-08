Sold Out all’Arena di Verona l’evento “RTL 102.5 Power Hits Estate 2017”

Sold out per il grande evento “RTL 102.5 Power Hits Estate 2017”, il mega live, a cura di RTL 102.5 con la produzione esecutiva di F&P Group che si terrà il 19 settembre nella prestigiosa cornice dell’Arena di Verona e che sarà trasmesso in diretta e in radiovisione su RTL 102.5 (canale 36 del DTT e 750 di Sky).

POWER HTS

“Power Hits Estate riporta in vita il festivalbar – dichiara il presidente di RTL 102.5 Lorenzo Suraci – ci stiamo lavorando da molto tempo, e con questo tutto esaurito all’Arena di Verona arriva anche la ciliegina sulla torta che mancava. Le sorprese però non sono finite e a breve ci saranno altre novità”.

Durante la serata, che sarà presentata da Angelo Baiguini e Giorgia Surina, con Fabrizio Ferrari e Alessandra Zacchino, sarà decretato il ‘tormentone’ dell’estate 2017 e saliranno sul palco i più grandi artisti della scena musicale.

Questi i primi artisti annunciati e presto altri grandissimi nomi e novità: Alvaro Soler feat. Morat, Baby K Feat. Andrés Dvicio, Benji & Fede Feat. Annalisa, Bianca Atzei, Ermal Meta, Fabio Rovazzi feat. Gianni Morandi, Fabri Fibra, Fiorella Mannoia, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Francesco Renga, Gigi D’alessio, Giorgia, Guè Pequeno, J-Ax & Fedez, Levante Feat. Max Gazzè, LP, Max Pezzali, Nek, Nina Zilli, Ofenbach, Paola Turci, Samuel, Takagi & Ketra, Thegiornalisti, The Kolors.

RTL 102.5, in collaborazione con EarOne, ha lanciato la classifica delle prime 50 canzoni suonate alla radio che premierà il tormentone dell’estate 2017.

Fino al 15 settembre, sarà possibile votare le canzoni dalle 12.00 del lunedì alle 12.00 del venerdì e ogni sabato e domenica sarà svelata in diretta su Rtl 102.5, dalle 15.00 alle 17.00, la classifica settimanale.

Oltre al premio “Rtl 102.5 Power Hits Estate 2017” saranno assegnati, direttamente dalle relative associazioni, i seguenti riconoscimenti: il premio “Rtl 102.5 Power Hits – FIMI”, il premio “Rtl 102.5 Power Hits PMI” e il premio “Rtl 102.5 Power Hits – SIAE”.