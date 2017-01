Singing in the Car: prende il via questa sera la seconda stagione su TV8 con Lodovica Comello. Ospiti delle puntate Anna Tatangelo, Marco Carta e molti altri

Riparte Singing in the Car, il music game show di TV8, questa sera 23 gennaio. Lo show va in onda dal lunedì al venerdì, alle ore 20.30.

LODOVICA COMELLO

Al volante, la brava Lodovica Comello.

20, i giri in macchina in cui tanti appassionati di musica potranno contare solo sulle proprie ugole per dimostrare di essere delle cinture nere di Karaoke e arrivare fino all’ambito premio finale.

Fra gli altri passeggeri dell’auto di Lodovica, pronti ad affrontare ogni sfida musicale, ci saranno anche tanti ospiti Vip tutti da scoprire.

Dopo Valerio Scanu, Francesco Facchinetti, Ivana Spagna, Alvaro Soler, per citarne solo alcuni degli ospiti della prima stagione, saliranno sull’auto di Lodovica: Anna Tatangelo, Francesco Sarcina, Lucia Ocone, Claudio Bisio, Diego Passoni, Marco Carta e tanti altri ancora.

In questa seconda edizione, gli ospiti dovranno sottoporsi ad un vero e proprio casting, dovranno infatti cantare il proprio cavallo di battaglia, in base alla performance, Lodovica darà il via libera per partecipare allo show.

Le prove per accumulare il bottino sono sempre quattro: si comincia con “Ho perso le parole”, in cui il concorrente dovrà individuare le 10 parole mancanti nel testo di una canzone.

Si prosegue con “Lasciatemi cantare”, il gioco che testa l’intonazione, in cui il concorrente utilizza un microfono collegato ad un’applicazione che registra la percentuale di intonazione delle note eseguite, più si è intonati più si guadagna, fino ad un massimo di 1000 euro.

La terza prova ‘Il Raddoppio’ presenta due novità: “Stop Dimentica”e “Let’s get Loud”. Il primo consiste nel non pronunciare durante l’esibizione le 4 parole che Lodovica indicherà prima dell’inizio del gioco, è consentito solo un errore per ottenere il raddoppio. Il secondo prevede di cantare e contemporaneamente suonare lo strumento abbinato al colore della parola che s’illumina, in questo caso gli errori possibili sono due, al terzo non si raddoppia.

La puntata si chiude con il consueto game finale, “What’s my name”, il cui obiettivo è quello di riconoscere almeno dieci interpreti di una serie di canzoni.