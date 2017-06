Per Simonetta Spiri è arrivato “Il tempo di reagire”, il nuovo singolo

Poche ore fa Simonetta Spiri ha annunciato una gradita e attesa notizia a tutti i suoi fan ovvero la pubblicazione di un nuovo singolo dal titolo “Il tempo di reagire”.

SIMONETTA SPIRI

Il singolo uscirà su Itunes e in tutti i digital store e piattaoforme di streaming venerdì 26 Maggio con l’etichetta indipendente Naty Love You di Valerio Scanu e con la distribuzione di Believe Italia.

Dopo tanti apprezzamenti scambiati sui social finalmente è arrivata questa interessante e inaspettata collaborazione tra i due talenti sardi, entrambi usciti dal talent show Amici di Maria De Filippi. Per Simonetta questo nuovo singolo sancisce l’inizio di una nuova era musicale da cantante solista e “Il tempo di reagire” sembra il titolo perfetto per riprendere in mano le redini del suo percorso artistico.

Non si sa ancora chi possano essere gli autori di questo nuovo brano ancora inedito, ma senz’altro i più attenti avranno notato che nelle scorse settimane proprio nella pagina ufficiale di Simonetta, sono state pubblicate varie foto che la ritraevano in studio di registrazione con l’autore Emiliano Munda, già noto per le sue collaborazioni con artisti del calibro di Francesco Renga, Gemelli Diversi, Silvia Mezzanotte, Michele Bravi e molti altri.

Chissà se allora non si trattino di indizi seminati qua e lì e relativi a questo singolo, lo scopriremo presto.

Una cosa certa è invece la nuova suggestiva immagine scelta come copertina del singolo che ritrae un primo piano di Simonetta con lo sguardo di chi non ha mai smesso di lottare per i propri sogni e ha ancora voglia di pensare al futuro mettendosi in gioco come artista e come donna.

Particolare, la copertina del nuovo singolo della Spiri, alle sue spalle tantissime foto che la ritraggono in vari momenti della sua vita e siamo certi che anche questo nuovo capitolo musicale andrà col tempo a sommarsi alle tante belle esperienze già vissute per quest’artista indipendente che incredibilmente ancora oggi riesce a far parlare di sé per la propria musica dopo dieci anni dalla sua partecipazione in un talent.