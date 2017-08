SILVIA MEZZANOTTE IN GIURIA AL ‘FESTIVAL DI CASTROCARO’

Il 26 agosto in tv su Rai Uno. Intanto Silvia Mezzanotte, prosegue il ‘Summer Tour’ in giro per l’Italia sino a fine ottobre

SILVIA MEZZANOTTE

Silvia Mezzanotte, voce storica dei Matia Bazar, attualmente in giro per l’Italia con il ‘Summer Tour’ in cui celebra le grandi regine della musica italiana e internazionale, è tra i Componenti della Giuria del ‘Festival di Castrocaro‘, presieduta da Claudio Cecchetto, programma giunto nel 2017 alla Sessantesima Edizione che andrà in onda sabato 26 agosto alle ore 21.20 in diretta su Raiuno. “Ormai da diversi anni dedico una parte della mia attività alla formazione dei giovani talenti, anche attraverso la diffusione del metodo ‘The Vocal Academy’, struttura di di specializzazione sulla voce ideata nel 2015 da Riccardo Russo e da me, che vanta all’attivo già 5 sedi in Italia”, dichiara l’artista bolognese. “Sono particolarmente emozionata di far parte della Giuria del ‘Festival di Castrocaro’, e non la prenderò a cuor leggero, in quanto è una manifestazione che consente un accesso concreto al mondo della canzone per chi aspira a farne parte. Nel frattempo, mi divido fra il tour estivo attualmente in corso sino a ottobre, e la pre-produzione del mio nuovo album dal titolo ‘5.0’ previsto per il 2018”, conclude Silvia Mezzanotte.