Sfera Ebbasta: dopo il sold out della data ai Magazzini Generali di Milano lo “Sfera Ebbasta Tour” raddoppia il 4 marzo

Lo “Sfera Ebbasta Tour” del rapper Sfera Ebbasta raddoppia a Milano e dopo il sold out registrato nella data di Venerdì 3 Marzo si aggiunge, a grande richiesta, un’ulteriore tappa live Sabato 4 Marzo presso i Magazzini Generali di Via Pietrasanta 16.

Sfera Ebbasta

Considerato come uno dei migliori rapper della nuova generazione contemporanea italiana e internazionale, Sfera Ebbasta, già soprannominato King della Trap music italiana, durante il suo “Sfera Ebbasta tour” proporrà dal vivo tutti i brani tratti dal suo ultimo omonimo album, uscito lo scorso 9 Settembre su etichetta Universal/Def Jam e che ha già scalato ogni classifica.

Sfera Ebbasta, in questa nuova dimensione live, sarà pronto a stupire il grande pubblico con numerosi effetti speciali. Accanto ai brani del suo ultimo lavoro, l’artista, durante le sue performance dal vivo, riproporrà i successi che hanno segnato definitivamente l’inizio della sua carriera musicale: da “XDVR”, brano che ha prestato il titolo al suo primo progetto in freedownload, sino a “Panette”, Rapina”,“Mercedes Nero”, “Più forte”,“Brutti Sogni” e “Blunt & Sprite”, non mancherà inoltre l’occasione di riascoltare “Ciny”, inno alle proprie origini che lo ha reso noto in tutto il Paese, oltrepassando le problematiche intrinseche al quartiere e dimostrando come nella vita tutto sia possibile ed ognuno sia artefice del proprio destino.