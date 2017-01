Sara Romano: parte oggi da Lecce il “Ciricò tour”

Da oggi, giovedì 26 gennaio, la cantautrice siciliana Sara Romano sarà impegnata in un tour nazionale che partirà da Lecce e proseguirà a Bari, Roma, Lugano, La Spezia, Aosta, Biella, Bologna e Milano.

SARA ROMANO

Accompagnata da Marco Corrao, Sara Romano proporrà i brani del nuovo album, tra cui la titletrack “Ciricò” che le ha permesso di aggiudicarsi il “Premio Ciampi-Città di Livorno” per il miglior brano inedito, qui il videoclip:

L’album d’esordio di Sara Romano, ben accolto dalla critica e uscito ad ottobre per Maremmano Records presso Appalosa Records, distribuzione IRD, è composto da otto tracce, scritte tutte dalla cantautrice siciliana, di cui una in siciliano, (“Ciricò”) e due in spagnolo (“Mi Casa” e “La Suerte Politica”), che nascono dai molti viaggi e tanti concerti in Italia, in Europa e anche negli Usa, e dalle sperimentazioni di diversi generi musicali (irlandese, barocco-classico, country folk, tradizione italiana, sud-americana cantautoriale).

Ecco i dettagli delle date :

26 gennaio – Divineria – Lecce

27 gennaio – Joy’s pub – Bari

29 gennaio – Salento Bike Cafè – Gallipoli (Le)

1 febbraio – Kino – Roma

2 febbraio – Distrò – La Spezia

3 febbraio – Turba – Lugano

4 febbraio – Grivola – Cogne (Ao)

7 febbraio – The Brew House – Introbio (Lc)

8 febbraio – Galileo Cafè – Biella

9 febbraio – Arteria – Bologna

10 febbraio – Cranck Organic Bikery – Milano

11 febbraio – Pecora Nera – Amantea (Cs)

12 febbraio – 45 Giri – Acri (Cs)